Baresi: "Quando dovevi giocare contro Maradona la sera prima non dormivi tranquillo"

Cosa significava per un difensore marcare Diego Armadon Maradona? "Semplice: non dormivi tranquillo la sera prima". Parola di Franco Baresi, leggenda del Milan, intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "Prima di andare a letto ci pensavi e sapevi di dover fare la partita perfetta. Sapevamo anche che occorreva essere il più possibile in superiorità numerica, perché i duelli li vinceva lui. Occorreva organizzazione, pressing ed essere in due-tre a occuparsene perché trovava sempre la giocata vincente. Ma c’erano anche altri giocatori che rendevano la vita complicata. Avevano attaccanti straordinari. Careca per esempio era un giocatore incredibile. Tecnico, rapido, un super calciatore".