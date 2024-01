Bargiggia: “A Napoli sognano Conte, ma lui vorrebbe tornare alla Juve”

Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni ufficiali di TvPlay

Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni ufficiali di TvPlay: “Conte? A Napoli continuano a mandargli segnali ma non credo che lui stia prendendo in considerazione questa ipotesi. Lui vorrebbe tornare alla Juventus, ma Giuntoli non lo ritiene un allenatore ideale per la nuova politica societaria. Palladino e Thiago Motta restano apprezzati in caso di addio di Allegri. Per il Napoli vedo più un allenatore come Italiano, ma non Conte”.