Bargiggia critica Mazzarri: “Napoli inguardabile! Non gioca a calcio, si difende e basta”

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta su TVPlay

Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta su TVPlay: “Il mercato del Napoli è stato fatto solo a benefici dei giornali, nessuno all’altezza di una squadra che ha vinto lo scudetto. Adesso l’ultima involuzione di Mazzarri, squadra inguardabile, non gioca a calcio e si difende e basta. Un passo indietro pazzesco, puoi giocare anche bene avendo delle assenze come l’anno scorso Spalletti. Mi dispiace per i tifosi che sono molto avvelenati”.