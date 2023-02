Bargiggia: "Mario Rui già potenziale partente, sale l'interesse per un altro terzino"

"Con lo scudetto e la Champions Mario Rui lascerà il Napoli", questa la battuta che in settimana aveva pronunciato Mario Giuffredi, agente del portoghese.

"Con lo scudetto e la Champions Mario Rui lascerà il Napoli", questa la battuta che in settimana aveva pronunciato Mario Giuffredi, agente del portoghese. Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, scrive su futuro del terzino azzurro tramite Twitter: "L'espulsione di Mario Rui in Empoli-Napoli lo allontana ulteriormente dal club di Aurelio De Laurentiis a fine stagione. Era già considerato un potenziale partente. Ultimamente è salito l'interesse di Giuntoli per Parisi".