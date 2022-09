Bargiggia: “Milan-Napoli è sembrata una partita di Premier, complimenti a Pioli e Spalletti”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato.



Punto della settima giornata di Serie A? "Milan-Napoli di è stato uno spettacolo. Una gara che ha offerto un calcio europeo ed arrembante, una speranza per il movimento italiano. È sembrata una partita di Premier, vanno elogiati gli allenatori delle rispettive squadre, oltre che essere studiati da colleghi come Allegri e Inzaghi. Sulla scia della bellezza del calcio offerto da Pioli e Spalletti, stanno emergendo nuovi tecnici promettenti come Sottil per le sue nozioni calcistiche. Credo che tutti si siano divertiti a vedere la gara tra rossoneri e azzurri. Dobbiamo tenere a mente che mancavano Leao e Osimhen, eppure Pioli e Spalletti non hanno creato alibi circa le loro assenze a differenza di altri allenatori. Questo è un ragionamento strategico, il quale consente a tutti i calciatori delle rispettive squadre di sentirsi importanti".