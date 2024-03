Bargiggia: "Sarri al Napoli? Era una voce che girava tra gli addetti ai lavori"

"Io credo che Sarri fosse arrivato ad un punto di rottura, a livello emotivo è uscito il suo orgoglio e se ne è andato prima".

TuttoNapoli.net

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Tv Play delle dimissioni di Sarri, rivelando anche un retroscena su un eventuale ritorno al Napoli: "Chi rinuncia al posto di lavoro va apprezzato a prescindere, non tutti lo farebbero. Io avevo sentito che potesse tornare a Napoli, era una voce che girava tra gli addetti ai lavori.

Io credo che Sarri fosse arrivato ad un punto di rottura, a livello emotivo è uscito il suo orgoglio e se ne è andato prima. Ha tolto un bel problema a Lotito, sia a livello economico che a livello decisionale. Un bel gruppo di giocatori della Lazio non sopportava più Sarri e credo che lui l’avesse capito già da tempo. Parliamo inoltre di un allenatore che non si è mai evoluto e il suo spartito è rimasto sempre uguale in entrambe le fasi di gioco”.