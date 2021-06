Bargiggia: "Sarri non è convinto della Lazio. Ha chiesto 2 giocatori del Napoli"

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, è intervenuto a 1 Station Radio: “Sarri sta temporeggiando, non è convinto di accettare la proposta di Lotito. Dal canto suo, il presidente della Lazio ha sondato anche altri nomi. Quello che interessava di più, però, ha prolungato il contratto con la sua: mi riferisco a Vincenzo Italiano. Maurizio vorrebbe degli acquisti, due su tutti sono Hysaj e Maksimovic, mentre Lotito non può garantirglieli. Inoltre, pare che l’approdo di Sarri alla Lazio comporterebbe un tentativo per arrivare anche a Lorenzo Insigne. Per quanto concerne Antonio Conte, invece, la mia sensazione è che resterà fermo almeno un anno. Ancora oggi chiede 17 milioni di euro all’anno, ragion per cui anche il Tottenham sembra si sia tirato indietro”.