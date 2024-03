Bargiggia sul post-Osimhen: “Non mi aspetto un crack, il Napoli investirà 40-50mln”

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay: “Io credo che De Laurentiis non farà l’errore di agire di testa propria nella scelta dell’attaccante. Tutti i nomi che sono stati fatti nell’ultimo periodo come vice Osimhen sono validi, ma credo che dei 120 milioni della clausola che potrebbe incassare il Napoli, ne verranno reinvestiti circa 40-50 milioni, quindi non mi aspetto crack clamorosi.

Direttore sportivo? Il Napoli ha bisogno di una figura carismatica e competente, poi è chiaro che i budget devono passare tutti dal presidente, però a mio avviso Petrachi e Massara potrebbero essere delle idee, ma non è da escludere anche un profilo giovane come Accardi. D’Amico? Conosco poco come lavora. Lui ha ereditato la scrivania da Sartori, quel che è certo è che non ha grandi esperienze di piazze importanti.

Tra l’altro a Napoli l’anno prossimo andranno a scadenza anche gli ex collaboratori di Giuntoli come Micheli e Mantovani. Un direttore sportivo che stia sul campo e abbia credibilità coi giocatori penso sia essenziale. A Napoli, ad esempio, tutto ciò è venuto a mancare, oppure anche alla Lazio dove si rimpiange la presenza di Tare. Una macchina rischia di esser depotenziata se non ha riferimenti nel mezzo che possano dare continuità al lavoro”.