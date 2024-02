Bari, Acampora: "Da piccolo feci uno stage con Maradona e Bagni. Diego era durissimo"

Intervenuto all'interno del programma A tutto campo, in onda su TeleBari, il centrocampista del Bari, Gennaro Acampora

Intervenuto all'interno del programma A tutto campo, in onda su TeleBari, il centrocampista del Bari, Gennaro Acampora, ha raccontato il suo percorso di vita e gli inizi come calciatore: “Certamente l’ambiente di Napoli ti porta al calcio. Quando ero piccolino ho fatto i primi passi grazie a mio padre. Piano B? Mi piace cucinare ma non credo che avrei fatto lo chef”

Retroscena di quando ero piccolo: “Da bambino ho fatto uno stage a Cesenatico con Salvatore Bagni e Maradona, due leggende del calcio napoletano. Ho un bel ricordo di Diego, ma era duro, Salvatore Bagni era più malleabile. Una settimana fantastica: Maradona è l’idolo di tutti i napoletani, più di un idolo”.

Cosa ha appreso da Maradona: “Se lo avessi incontrato in un’età più matura avrei appreso sicuramente di più. Ero un bambino e pensavo solo a divertirmi. Però ricordo solo che lui aveva un carattere molto tosto”.