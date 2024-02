Bari, De Laurentiis jr: "Ho commesso errori, ma non mollerò mai. Si continua a costruire..."

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis esordisce così, facendo un passo indietro, nella conferenza stampa tenutasi questa mattina

TuttoNapoli.net

“Vorrei partire da questi ultimi mesi che abbiamo vissuto. Il momento è difficoltoso per tante situazioni, vorrei partire dalla finale perché non credo sia stato compreso quanto perdere la Serie A in quel modo abbia creato tante difficoltà alla squadra e all'allenatore, che abbiamo confermato perché sentiva di poter continuare anche dopo una botta così difficile". Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis esordisce così, facendo un passo indietro, nella conferenza stampa tenutasi questa mattina per presentare il neo tecnico Beppe Iachini.

"Siamo ripartiti senza tre calciatori importanti come Caprile, Cheddira e Folorunsho, ma non c'entra la comune proprietà con il Napoli: nessuno di loro è voluto rimanere in serie B a fronte di proposte dalla A - commenta -. Abbiamo avuto tantissime difficoltà tra infortuni gravi, siamo passati da due esoneri, ma non ci siamo mai arresi. Sono qui a metterci la faccia: ho commesso degli errori lo ammetto, ma non mollo mai e non mollerò mai - continua -. La dimostrazione è aver preso un allenatore top player con un investimento non indifferente ed un contratto fino al 2025. Qui si continuerà a costruire in un percorso che non si arresterà".