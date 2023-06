Bari, il sindaco svela: "Ho messo in contatto il club con Gianni Rivera per la cessione"

Antonio Decaro, primo cittadino di Bari, ha affrontato il tema del futuro del club di calcio della città

Antonio Decaro, primo cittadino di Bari, ha affrontato il tema del futuro del club di calcio della città, in relazione soprattutto alla multiproprietà con il Napoli della famiglia De Laurentiis, nel corso di un'intervista concessa al Corriere della Sera: "Andando in Serie A ci sarebbe stato il problema della multiproprietà. Ho capito che Filmauro aveva già un’intesa con un gruppo imprenditoriale in caso di promozione, io ho ricevuto una telefonata da Gianni Rivera. Ho avuto solo il compito di metterlo in contatto con la società. Ma non ho idea di cosa si siano detti".