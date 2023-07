Bari, LDL: "Obiettivi di mercato? Trovare il nuovo Caprile. Menez? Una star della B"

Da Roccaraso, sede del ritiro del Bari, ha parlato il presidente dei pugliesi Luigi De Laurentiis.

Da Roccaraso, sede del ritiro del Bari, ha parlato il presidente dei pugliesi Luigi De Laurentiis: "Abbiamo dato il massimo e stiamo portando avanti le manovre per l’allestimento della squadra. Cerchiamo di mettere a terra il massimo con una strategia di mercato importante. Sono operazioni che portano tempo, trattiamo giocatori che hanno anche tanti altri estimatori. Abbiamo raggiunto però una notevole capacità di attrazione.

Menez? Lo ritengo una star della B un nome importante, è ancora in grandissima forma e ha giocato un bellissimo campionato l’anno scorso ha scelto questa piazza per la storia che ha e anche perché si è fatta notare anche con il rendimento dello scorso campionato. Poi abbiamo preso anche giovani bravi come Nasti e Faggi.

Acquisti a breve termine? Dipenderà anche dal mercato e dalle operazioni che riusciremo a fare. Ora di certo non ci fermiamo e ci riuniamo continuamente per parlare di prospetti e calciatori da inserire in squadra. Poi i nomi sono tanti ma le operazioni man mano le porteremo a casa. Lavoriamo assiduamente con forza e tanta energia come ogni anno. Io poi non riesco a vendere fumo, il campionato di B è molto difficile. Il focus è trovare giocatori perfetti, per il gioco dell’allenatore e che abbiano la testa giusta. Un giocatore non adatto per il suo carattere può rovinare lo spogliatoio e creare problemi, ci sono tante dinamiche da rispettare. Occorre scegliere i giocatori giusti con lucidità. L’obiettivo sarà trovare anche i nuovi Caprile. Morachioli e Dorval ce li stanno chiedendo in tanti, anche squadre importanti. Sono scommesse vinte in breve tempo, per me sono le più grandi soddisfazioni, l’aspetto più eccitante di questo lavoro”.