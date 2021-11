Barone, frecciata a Gattuso: "Italiano a differenza di altri, ha voluto prima vedere la rosa"

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha commentato così la vittoria di ieri contro il Milan ai microfoni di Radio 24: "Siamo contenti per i nostri tifosi, ieri sera il Franchi era di un altissimo livello. Siamo molto uniti tra noi, la scelta che abbiamo fatto io, Commisso e Pradè, che è nel calcio da 40 anni, su mister Italiano è stata vincente. Dispiace che in città ci sia sempre qualcuno che fa polemica, mette dei dubbi sui giocatori, che sono di altissimo livello".

Ieri la vittoria più bella? "Abbiamo fatto questa scelta su Vincenzo Italiano e sulla sua filosofia del calcio, io l'ho seguito in Lega Pro, in un Catania-Trapani, e lui ha questa capacità di far crescere i giocatori. Fin da Moena ha voluto, a differenza di altri, vedere prima i nostri giocatori in ritiro e da lì abbiamo iniziato questo lavoro preciso, con i giocatori che seguono quello che dice il mister".