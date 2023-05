Barzagli: "Giuntoli alla Juve? Se ne sente parlare, ma non mi sbilancerei"

"Giuntoli ha fatto un lavoro eccezionale con De Laurentiis al Napoli. Quel che sarà il futuro lo vedremo".

L'ex bianconero Andrea Barzagli dalla Milano Football Week ha parlato di vari temi, fra cui la posizione di Massimiliano Allegri: "Secondo me a volte si sottovaluta quello che ha dovuto affrontare. Le prestazioni possono non piacere, a me non fanno impazzire ma non so se qualcun altro arriverebbe a questi risultati. Ma soprattutto non so chi avrebbe gestito una stagione del genere. Ci devi essere dentro, quando ti cambia la società e cambiano le certezze. Ci è voluto uno come lui, di esperienza. Valuteranno a fine stagione".

Su Giuntoli alla Juventus "Se ne sente parlare, ma io non mi sbilancerei. Giuntoli ha fatto un lavoro eccezionale con De Laurentiis al Napoli. Quel che sarà il futuro lo vedremo".