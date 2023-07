Barzagli: "Juve, che colpo con Giuntoli! A Napoli ha dimostrato una cosa"

Così Andrea Barzagli intervistato da La Gazzetta dello Sport. L'ex difensore bianconero parla anche dell'idea Zaniolo per la Juventus.

TuttoNapoli.net

"Avere un dirigente che sa di calcio ed è bravo a individuare i giocatori giusti, come ha dimostrato a Napoli assieme al suo staff, è un bel vantaggio. Sarà un bel colpo per la Juve". Così Andrea Barzagli intervistato da La Gazzetta dello Sport. L'ex difensore bianconero parla anche dell'idea Zaniolo per la Juventus: "Zaniolo ha qualità importanti. Sinceramente nella Juve di qualche anno fa non lo avrei visto: non per il talento ma per una questione di mentalità. Ma per il nuovo progetto bianconero potrebbe rivelarsi un’occasione. Sarebbe interessante vedere alla Juve o in un top club di Champions anche Berardi".