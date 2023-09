Barzagli sul Napoli: "Per essere in prima fascia non è stato un sorteggio fortunatissimo"

In un intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Andrea Barzagli ha commentato i sorteggi dei gironi di Champions

In un intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore Andrea Barzagli ha commentato i sorteggi dei gironi di Champions per quanto riguarda le italiane. Il più duro è toccato al Milan: "Sì, ma non sarei troppo negativo. I rossoneri hanno trovato un girone tosto senza dubbio ma per me se la gioca con tutti. Il Psg è cambiato tanto e come squadra si deve ancora formare. E quanto a Borussia Dortmund e Newcastle, ottime squadre ma il Milan è alla pari, se non superiore. Certo, ci sarà il fattore trasferta: la squadra di Pioli andrà in stadi molto caldi».

Al Napoli è toccato il Real Madrid.

"E per essere in prima fascia non è stato un sorteggio fortunatissimo. Il Real è sempre il Real. Però da quel che ha fatto vedere l’anno scorso e in questo inizio di campionato, il Napoli è veramente da prima fascia. Senza nulla togliere alla “terza”, il Braga, penso che quella fastidiosa nel gruppo sia l’Union Berlino: ha questa storia particolare dietro, sono due anni che fa benissimo in Bundesliga, gioca con questo 3-5-2 molto fastidioso".