Bayern col City senza Kim, Tuchel: "Non è ancora pronto"

Il Bayern Monaco è appena arrivato in Giappone per la tournée estiva asiatica dei tedeschi

Il Bayern Monaco è appena arrivato in Giappone per la tournée estiva asiatica dei tedeschi. L'allenatore Thomas Tuchel ha parlato in conferenza introducendo l'inizio del tour internazionale e approfittando dell'occasione per rivolgere qualche parola all'ultimo arrivato Kim Min-jae, preso dal Napoli:

"La sua crescita parla per lui, in ogni squadra nella quale è andato ha saputo poi fare un passo successivo. Siamo contenti che ci abbia scelti, speriamo che possa trovare rapidamente la sua strada e continuare a crescere con la nostra maglia. Ancora però per vederlo in campo è troppo presto, domani non giocherà", ha detto Tuchel anticipando la sua assenza nell'amichevole contro il Manchester City.