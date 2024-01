Bazzani promuove Mazzocchi: "C'è un motivo per cui sarà molto utile"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Bazzani, ex Lazio (tra le tante) e commentatore DAZN

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Bazzani, ex Lazio (tra le tante) e commentatore DAZN: "Difficile dire chi arriva meglio a Lazio-Napoli. Mazzarri ha tante assenze e questo peserà molto. Al di là dei nuovi arrivi, mancano elementi davvero importanti per gli azzurri. Detto questo, la Supercoppa ha dato un po' di convinzione e autostima al Napoli, che può ritrovare orgoglio e fiducia dopo la prestazione con l'Inter. Purtroppo gli episodi non hanno premiato il Napoli, ma Mazzarri deve essere contento della prestazione ripeto. La Lazio, invece, ne è uscita male dalla Supercoppa, ma mi aspetto una squadra lontana parente di quella vista a Riyad. Sarà una bella partita, molto equilibrata.

Napoli senza Kvara e Osimhen? Diventa un Napoli che fa fatica a segnare, sono quei singoli che determinano negli ultimi 30 metri. Deve essere ora un'opportunità per gli altri, per gente come Raspadori che ha l'occasione di mettersi in mostra e dare il 100%. Per le assenze e per la forza della Lazio, dovrà essere cinico a sfruttare le poche occasioni che avrà.

Mazzocchi? Farà davvero comodo al Napoli, lo abbiamo visto già in Supercoppa quale può essere il suo apporto. Ricopre tanti ruoli, sia da quarto che da quinto in difesa. E poi porta entusiasmo, porta corsa e porta quantità. A Torino ha pagato un eccesso di emotività per una maglia che ha sempre sognato, ma ora quell'ingenuità è stata messa alle spalle.

Lazio senza Immobile e Zaccagni? Soffrirà di più il Napoli senza Kvara e Osimhen. Ma non perché siano giocatori meno importanti, ma solo perché la Lazio è più abituata a sopperire di certe assenze".