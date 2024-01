Bazzani rivela: "Mazzocchi sognava il Napoli, l'ho conosciuto a Perugia"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Bazzani, ex calciatore ed ex vice allenatore del Perugia

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Bazzani, ex calciatore ed ex vice allenatore del Perugia: "Ho conosciuto Pasquale Mazzocchi al Perugia, avevamo un rapporto importante. E' un ragazzo che si merita tutto, sia umanamente che tecnicamente. E' uno che ha fame ed entusiasmo, sarà utilissimo alla causa del Napoli e porterà entusiasmo ad un gruppo che vive situazioni negative da luglio.

Pasquale è un calciatore sempre positivo nello spogliatoio e raggiungere l'azzurro del Napoli rappresenta un sogno che si avvera per lui. Gli faccio l'in bocca al lupo, i partenopei hanno chiuso un grande colpo. Ha sempre avuto gamba e qualità fisiche, poi in Serie A è maturato anche tecnicamente e tatticamente, oltre che una personalità diversa. Non sentirà Napoli come un punto di arrivo, ma come uno di partenza".