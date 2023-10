Bazzani su Osimhen: "Gli attaccanti devono essere più bravi a convivere con l'extra-campo"

Fabio Bazzani, ex attaccante ed opinionista Dazn, è intervenuto su Radio Marte in Marte Sport Live

© foto di Federico De Luca

Fabio Bazzani, ex attaccante ed opinionista Dazn, è intervenuto su Radio Marte in Marte Sport Live: “Osimhen nervoso e alla lunga può condizionare le prestazioni del giocatore? Sicuramente ci sono un serie di situazioni che non lasciano sereno il giocatore, puoi avere la fortuna di giocare bene e segnare contro l’Udinese come è accaduto, riuscendo quindi a mettere da parte i problemi, ma può anche capitare la serata in cui non ti gira molto bene e quindi possono riaffiorare le tensioni che ci sono state. Il giocatore deve sapere convivere con le questioni extracampo, ma è chiaro che in generale non favorisce il rendimento del ragazzo. De Laurentiis fa bene a smorzare dicendo che non ci sono problemi per il rinnovo? Non conosco a fondo la questione rinnovo, ma De Laurentiis ha fatto bene a cercare di spegnere questo fuoco ardente che bolle, capisco il presidente che fa queste cose e vuole lasciare la squadra tranquilla. Del resto, parliamo del giocatore più importante e quindi il suo umore può fungere da cassa di risonanza per il morale dello spogliatoio in generale. Fa bene il presidente a voler “normalizzare” la questione, per cercare di far sì che le cose siano rimediabili e sistemabili, altrimenti rischi di perdere di vista l’obiettivo quotidiano. Farsi prendere o non rendere per questioni extra campo e sarebbe un peccato, dare vantaggi agli avversari anche in questo senso sarebbe limitante, già in campo, quando sei sereno, hai di fronte tanti ostacoli…

Come sta la Fiorentina? Direi molto bene, avendola vista nell’ultima gara con il Cagliari, a livello di gioco e di intensità, la partita l’ha avuta sempre in controllo. A Napoli arriverà stanca dopo l’impegno in Conference, ma in generale, rispetto allo scorso anno e dopo le due finali perse, noto una Fiorentina più tosta, più consapevole, ha più autostima e una rosa molto profonda. Mi aspetto una grande partita, il Napoli, seppur ancora senza continuità, a sprazzi gioca bene a calcio, la Fiorentina per principi di gioco ricorda molto il Napoli dello scorso anno. Una squadra che gioca sempre, che riaggredisce alta quando perde la palla, insomma è piacevole da vedere. Domenica sera il Napoli dovrebbe sottrarsi al pressing viola e andare in profondità, anche perché la Fiorentina ti viene a prendere con la linea alta. Tuttavia, Italiano qualche contromisura la preparerà, però quando attacca lo fa con molti giocatori e ruota molto la posizione di essi, se perde palla non riesce sempre a chiudere gli spazi. Lo stesso dicasi al contrario, per quello dico che la partita sarà molto bela. Sono due squadre che vogliono giocare con molti giocatori all’attacco, però per farlo tendono qualche volta ad allungarsi e a concedere qualcosa agli avversari”