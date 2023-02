Behrami: “Se dovesse partire Osimhen, il Napoli deve puntare su un giocatore dell’Eintracht”

L’ex centrocampista del Napoli Valon Behrami ha presentato la prossima sfida degli azzurri in Champions League ai microfoni di Dazn.

L’ex centrocampista del Napoli Valon Behrami ha presentato la prossima sfida degli azzurri in Champions League ai microfoni di Dazn: “L’Eintracht è una squadra che ha una mentalità classica tedesca. Cerca molto il gioco diretto per trovare le mezzepunte Lindstrom e Gotze e soprattutto il terminale offensiva Kolo Muani. Il francese è un giocatore che assomiglia a quello che può essere il sostituto ideale di Osimhen. Se il Napoli dovesse vendere Osimhen devi andare a puntare su questo giocatore, perché le qualità sono simili. Perciò il Napoli deve stare attento a non dargli profondità. Comunque per me il Napoli passa il turno facile”.