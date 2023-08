Behrami su Gabri Veiga: "Ha il tiro da fuori che al Napoli manca tantissimo"

Nel corso di DAZN, l'ex azzurro Valon Behrami ha parlato del Napoli ed anche di Gabri Veiga

Nel corso di DAZN, l'ex azzurro Valon Behrami ha parlato del Napoli ed anche di Gabri Veiga: "Cajuste è ancora acerbo, l'abbiamo visto. Gabri Veiga è importante per il tiro da fuori, al Napoli è mancato molto, ne ha fatto pochissimi su oltre 70 fatti e doveva aggiungere anche questa qualità. Perdita Kim? Per me l'out più grande è Spalletti, l'anno scorso è stato lui il leader della squadra. Garcia un passo indietro? Per quello che aveva creato Spalletti... sin dal ritiro quando mandò via Osimhen che era nervoso. Perdi il tuo condottiero, per un giocatore è una bella botta".