Behrami sulla corsa-Scudetto: "Inter la più forte, Napoli e Milan subito dietro"

L'ex centrocampista Valon Behrami ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Tuttosport' e s'è così espresso sulla sua favorita

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista Valon Behrami ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Tuttosport' e s'è così espresso sulla sua favorita sulla vittoria in questa Serie A: "Inzaghi guida la rosa più attrezzata, rinforzata dalle certezze consegnate dall’ultima finale di Champions disputata e dalla voglia di vincere quel campionato sfuggito due anni fa col Milan, visto che lo scorso anno il Napoli era inarrivabile. Sarebbe sorprendente non vincesse. Un gradino sotto metto Napoli e Milan, uno sotto ancora la Juventus. Agli azzurri manca un condottiero: ogni tecnico ha le sue qualità e Garcia ne ha altre, ma non ha il controllo che aveva Spalletti, come denotano certe reazioni dei giocatori in campo. I rossoneri, invece, devono mettere insieme tanti nuovi tasselli dopo il mercato estivo: occorre tempo".

Behrami ha poi consigliato alla Juventus l'acquisto di Rodrigo De Paul: "Stravedo per lui, è un giocatore che cambierebbe la squadra: nel baricentro, nel legare i reparti, ma anche in quell’intensità difensiva che ha acquisito negli anni. Alla Juventus manca proprio un profilo come il suo: non basterebbe per passare in pole nella lotta scudetto, ma muterebbe la faccia della squadra in entrambe fasi di gioco".