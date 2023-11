Bellinazzo: "ADL ha preso una cantonata con Garcia. Ora Mazzarri deve fare una cosa”

Ospite negli studi di Sportitalia per ‘Sportitalia Mercato’, il giornalista Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore ha parlato così

Ospite negli studi di Sportitalia per ‘Sportitalia Mercato’, il giornalista Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore ha parlato così: “Credo che De Laurentiis abbia preso una cantonata con Garcia perchè ha tradito le aspettative. Vincendo lo scudetto Spalletti aveva calmato un po' gli animi. Quando Garcia è arrivato in panchina ha mostrato autorità ma non autorevolezza perciò c'è stato il rigetto dello spogliatoio. Mazzarri deve ricreare autostima nei giocatori, questo il primo passo più che la tattica perchè non c'è tempo”.