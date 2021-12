Bellinazzo avvisa: “Non arrivare in Champions per il terzo anno di fila sarebbe gravissimo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Bellinazzo, economista e giornalista de 'Il Sole 24 Ore': “Il modello Fiorentina è un modello che il Napoli non può reggere per la forza economica che c'è dietro, con Commisso che ha 30 milioni di sponsorizzazioni da parte dell'azienda proprietaria e chiede trasparenze. Ma non va fatto il confronto visto il doppio del fatturato napoletano. Nel periodo Covid il Napoli non è andato sottosopra per i suoi bilanci sempre in ordine, ma arrivare per il terzo anno di fila fuori dalla Champions sarebbe gravissimo. Servirebbero investimenti tali da supportare il progetto tecnico"..