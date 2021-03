Bellinazzo: "Con Dazn svolta epocale! Sky rischia di perdere tutta la Serie A"

Nel corso di ‘Arena Maradona’ è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’. “L’acquisizione da parte di Dazn dei diritti televisivi in esclusiva di sette gare su 10 del campionato di Serie A dal 2021 al 2024 segna una svolta epocale. Adesso Sky rischia di perdere anche la possibilità di trasmettere le altre tre in co-esclusiva. Mediaset, su Infinity, sta contendendo a Sky le altre tre partite della Serie A, quelle non concesse in esclusiva a Dazn. Sky, che ha messo sul piatto 70 milioni, non assicura più soldi, non ce la farà. Mediaset ha rilanciato con 90 milioni, la sua proposta va almeno pareggiata. InfinityTV potrebbe quindi essere una nuova piattaforma, in pay-per-view, per completare l'offerta di Dazn”. Bellinazzo, poi, ha aggiunto che “La partita più importante delle italiane in Champions andrà invece su Amazon Prime. DAZN sta cercando di acquisire delle frequenze anche sul vecchio digitale terrestre per coprire quelle aree grigie prive di fibra, quelle zone cittadine che non hanno internet ad alta velocità”.