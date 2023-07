Bellinazzo: “Ecco l’incremento di vendite che porterà quel triangolino sulla nuova maglia”

"Il Napoli sta lavorando molto sul marketing, basti pensare i discorsi sulla nazionalità del nuovo difensore".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 ore: "Lo scudetto sulla maglia del Napoli quanto farà incrementare le vendite? Indubbiamente quel triangolino porterà più vendite, di solito parliamo di incrementi tra il 15 e 20%. Questo fa ben sperare per quelli che sono i programmi di sviluppo del Napoli su questo fronte. Il Napoli sta lavorando molto sul marketing, basti pensare i discorsi sulla nazionalità del nuovo difensore.

Tournée all’estero? Sono importanti, ma erano imprescindibili 20 anni fa quando il Manchester United le faceva in Asia. Se oggi un tifoso giapponese o coreano vuole seguire il Napoli ha gli strumenti tali per poterlo seguire. L’acquisto di calciatori in determinati zone geografiche è una pratica intelligente, in passato come con l’acquisto di Nakata da parte di Gaucci era più iniziative estemporanee.

Diritti tv Serie A? A livello nazionale poteva esserci un riflesso con l’entrata in gioco di operatori che non si sono voluti sedersi al Napoli, penso ad Apple e Amazon. Al tavolo si sono seduti solo gli operatori che già operano con la Serie A, i segnali per ora non sono positivi. L’augurio è che non si vada troppo sotto i 700mln, visti i 930mln attuali.

Introiti Champions? Già la partecipazione ai gironi ti garantisce introiti importanti, dall’anno prossimo entrerà in vigore il nuovo format della Champions che porterà ad un incremento di partite ed economico. Si arriverà, per il prossimo triennio, ad entrate complessive di 5 miliardi rispetto ai 3.2 attuali”.