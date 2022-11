Bellinazzo elogia il Napoli: “Esempio virtuoso a cui dovrebbero ispirarsi le altre squadre italiane”

"Non ricordo negli ultimi 20 anni una società che abbia tagliato, e non poco, i costi e migliorato così tanto il rendimento".

Un business, quello calcistico, che non si è nemmeno preoccupato dei diritti umani calpestati con l'organizzazione del mondiale in Qatar: "Sotto il profilo industriale, il Mondiale doveva essere organizzato qui. Le controindicazioni sono appunto il rispetto dei diritti umani e gli standard di sicurezza dei lavoratori. Ma è ipocrita che il mondo se ne accorga adesso: non vi è nulla di più politico del calcio" .

"Il calcio, un fenomeno che coinvolge 4 miliardi di persone in occasione di un Mondiale, è stato sempre usato come uno strumento per imporre un'ideologia" spiega Marco Bellinazzo , giornalista del Sole 24 Ore, intervistato da Il Mattino dopo la presentazione del suo libro La nuova guerra del calcio. "La vera battaglia adesso è tra la Fifa e la Uefa - continua poi Bellinazzo, che spiega -. La prima rappresenta il potere politico, l'altra quello economico grazie agli introiti Champions".

Alla competizione non parteciperà l'Italia, per la seconda volta di fila: secondo il giornalista non è un problema soltanto tecnico, quanto una "conferma dello stato comatoso del nostro calcio, anche se non siamo inferiori alle 32 nazionali che sono in Qatar. Bisogna fare di più sotto l'aspetto della formazione".

Poi un riferimento al Napoli di cui Bellinazzo è tifoso: "Non ricordo negli ultimi 20 anni una società che abbia tagliato, e non poco, i costi e migliorato così tanto il rendimento, al punto da essere un punto di riferimento per il calcio europeo. Un esempio virtuoso a cui dovrebbero ispirarsi le altre società italiane".