Bellinazzo: “Fatta per i Mondiali in Arabia, dai sauditi dipende la data della Supercoppa"

"Tutto ciò ci porterà in un sistema dove il calcio sarà una piattaforma politica ed economica”.

TuttoNapoli.net

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "“In questi pochi giorni, in qualche modo s’è concretizzato tutto quello che era il movimento di cambiamento che è stato innescato dagli investitori dell’Arabia Saudita. La Roma verrà sponsorizzata da Riyadh Season, un evento che durerà mesi e che darà luce all’Arabia Saudita. Nel pomeriggio la FIFA ha di fatto assegnato il Mondiale del 2030 a Marocco, Spagna e Portogallo con una fase iniziale per celebrare il centenario, ma è una mossa che ha spianato la strada al Mondiale del 2034 a Ryiadh a quarantotto squadre. Dopo il Mondiale del 2030 l’Arabia Saudita si auspica di poter ospitare da sola i Mondiali del 2034.

Supercoppa Italiana? E’ l’evento che apre la stagione, per la Lega è un evento di metà stagione e si giocherà quando il fitto calendario di eventi sportivi dell’Arabia Saudita lo permetterà. Si giocherà in Arabia anche la supercoppa spagnola, anche la Roma, dopo questo accordo commerciale, andrà in Arabia a giocare almeno una partita. Tutto ciò ci porterà in un sistema dove il calcio sarà una piattaforma politica ed economica”.