Bellinazzo: "Fondi nel calcio? Sintomo dell'inefficienza della Lega. Il piano di ADL non cade"

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista Sole 24 Ore: "Fondi d'investimento nel calcio? Una Lega inefficiente ammette di esserlo, non riuscendo a valorizzare il suo prodotto. Si cerca di rendere più manageriale la vendita dei diritti tv, sarà fondamentale la riunione di domani. La Media Company compra i ricavi futuri al 10% per il miliardo e 600 milioni dato dalla Media Company. L'esigenza fondamentale di tutti i club è quella di avere liquidità subito per non incorrere in guai maggiore e pagare gli stipendi. Di conseguenza, i ragionamenti sul futuro sono rimandati, si guarda solo alla stretta congiuntura, non allo sviluppo decennale del calcio. Il Napoli è l'unica squadra che non ha necessità immediata di liquidità: il club poteva affrontare questa stagione con serenità. E' evidente che il piano di De Laurentiis non è scartato: ovvero, come si andranno a vendere i diritti tv, con un canale della Lega che vende ad un numero maggiore di piattaforme".