Bellinazzo: "Tragedia senza la Champions. Osimhen? Senza rinnovo perdita da 100mln"

TuttoNapoli.net

Marco Bellinazzo, scrittore e giornalista del Sole24Ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del Napoli a Canale 8: "De Laurentiis si è illuso che sarebbe riuscito a trattenere Spalletti ma alla fine ha peccato come spesso gli capita di eccesso d'ottimismo. Il brand Napoli è cresciuto attraverso lo spettacolo e perdendo il regista ha confidato troppo su se stesso. Dopo tredici partite giocate mi pare chiaro che la squadra non riconosca l’autorevolezza del tecnico. Oggi o si cerca un sostituto o si continua con Garcia ma attenzione: se il Napoli non dovesse agganciare il quarto posto ci sarebbe un buco da 200 milioni. Una tragedia.

Osimhen? Se Victor va a scadenza ci sarà una perdita di 100 milioni. Eppure il Napoli sta crescendo molto, gli incassi da stadio sono raddoppiati, stanno aumentando i ricavi commerciali internazionali però c’è bisogno di uno stadio di qualità e di risultati sportivi per mantenere alto il valore del parco giocatori. E' un vero peccato il fatto che bruscamente, e dopo uno scudetto memorabile, ci sia stato questo rallentamento quando invece ci sarebbero stati da subito tutti gli elementi per continuare a far correre il brand".