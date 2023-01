Bellucci: "Ko a San Siro non è ridimensionamento, il valore resta uguale"

Claudio Bellucci, ex attaccante di Sampdoria e Napoli e allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Claudio Bellucci, ex attaccante di Sampdoria e Napoli e allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Vialli? Se ne va un grande calciatore e un grande uomo. Sono arrivato alla Sampdoria a 14 anni, ero raccattapalle quando vinse lo scudetto, a quei tempi tutti noi ragazzi sognavamo di diventare come Vialli e Mancini, specie come Valli per quanto mi riguarda perché era più attaccante. Un esempio anche per spirito di sacrificio e per come combatteva e difendeva i colori della Samp.