Benevento, il ds Foggia: "Llorente sarebbe il top per noi. Ho pensato anche ad Hamsik"

“In Serie A con Llorente”. Il sogno del Benevento ha le fattezze del centravanti spagnolo del Napoli. Intervistato da Il Mattino, ne parla il direttore sportivo dei sanniti, Pasquale Foggia: “È un giocatore che per noi sarebbe il top. Il presidente si è sentito telefonicamente con De Laurentiis e lo ha chiesto in maniera ufficiale. Non c'è ancora una trattativa, ci aggiorneremo più in là con Giuntoli e il fratello agente (ieri ne ha parlato lo stesso Vigorito, ndr)”.

Ha pensato ad Hamsik?

“Certo che sì. Ma sarebbe troppo costoso e oneroso”.