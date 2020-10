Benevento, l'ex Maggio: "Che emozione col Napoli, ma lo metteremo in difficoltà!"

Intervistato da Ottochannel, l'ex azzurro ora al Benevento Christian Maggio ha parlato del derby di domenica pomeriggio: “Per me sarà una grande emozione, una partita diversa dalle altre. Andremo ad affrontare una squadra con la quale per dieci anni ho vissuto momenti bellissimi, ecco perché sarà una sfida bella, emozionante, ma noi dovremo pensare al nostro campionato e provare a far bene. Veniamo da una sconfitta brutta per il risultato, ma positiva per quanto riguarda il gioco, siamo stati in partita fino al 70', un buon dato, ma contro le grandi squadre non bisogna mai cambiare atteggiamento e calare l'attenzione. Dovrà essere l'insegnamento che dovremo portare con noi anche nelle prossime sfide”.

Sul Napoli: “Mai come quest'anno le partite sono tutte strane, è vero, il Napoli ha vinto alla grande con l'Atalanta, però domenica sarà una partita diversa. Da martedì abbiamo iniziato a preparare il match nel miglior modo possibile, stiamo lavorando molto sulla fase difensiva alla luce di quanto accaduto nelle precedenti gare, ma una cosa è certa: proveremo a metterlo in difficoltà. Sappiamo le qualità che hanno i partenopei ma noi giocheremo in casa e dovremo far bene dinnanzi ai nostri tifosi, non vogliamo deluderli anche se il Vigorito non sarà ancora pieno come merita”, riporta Ottopagine.