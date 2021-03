Benevento, Vigorito: “Domani i napoletani mi faranno una grande festa"

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'impresa di Torino contro la Juventus: "Dopo un risultato come questo scopri una serie di amicizie enormi, pure gli assenti di qualche domenica fa. Il calcio è un’emozione violenta, ma la cosa più bella l’abbiamo vista con Foggia che ha avuto la bella idea di alzarmi in alto. Gli è venuto un colpo alla schiena perchè io peso settanta chili, e questo sport ci ha fatto ricordare che meraviglia è. Il calcio dona cose meravigliose. Il 17 di questo mese ho compiuto 15 anni di presidenza, con grandi manifestazioni di affetto. Domani i napoletani mi faranno una grande festa, me lo avevano chiesto giorni fa e io avevo detto che saremmo tornati come gladiatori, ma che a volte vincevano i leoni. Ogni tanto c'è un Davide contro Golia. Sono contento per i tifosi, noi non siamo abituati alla Serie A. Mi auguro di fare un terzo campionato in A festeggiando con la tifoseria, dopo il primo in cui avevamo girato a zero e il secondo in pandemia”.