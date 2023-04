Benitez a Dazn: "Scudetto trionfo dell'equilibrio, complimenti alla società!"

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, dopo la vittoria degli azzurri contro la Juventus a Dazn commenta così il successo e il quasi-Scudetto

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, dopo la vittoria degli azzurri contro la Juventus a Dazn commenta così il successo e il quasi-Scudetto: "E' il trionfo dell'equilibrio, dell'esperienza. Il Napoli è una società gestita bene finanziariamente, compra bene, giocatori bravi, vende molto caro e questo è molto buono. Ha un allenatore che lavora bene, che ha equilibrio e lo dimostra il fatto di giocare questa partita con la fiducia di vincerla. Spalletti ha fatto come me, spalla a spalla, ha unito gruppo, lo ha compattato".