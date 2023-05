Benitez a KKN: “Scudetto del Napoli merito di tutti, Spalletti in primis. Si può aprire un ciclo”

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per commentare il trionfo del Napoli e la vittoria del terzo scudetto

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per commentare il trionfo del Napoli e la vittoria del terzo scudetto: “Tutti possono parlare di Osimhen, di Kvaratskhelia, ma credo che mantenere una squadra di questo livello durante tutto il campionato sia merito di Spalletti, della società, dei tifosi e del presidente. Da allenatore dico che Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro, arrivare a questo livello non è così facile.

Giocare bene quasi tutto l’anno credo sia merito di tutti: di Giuntoli che ha comprato i giocatori, del presidente e di Spalletti che ogni giorno ha preparato gli allenamenti e le partite. Il merito è di tutti, anche di Starace (ride, ndr).

Non voglio prendermi meriti per lo scudetto. Ai miei tempi abbiamo iniziato un percorso, un cambio di mentalità e sono molto orgoglioso di questo. Ma ribadisco che questo è merito della società, di Spalletti e della squadra. Io sono felice che dopo tanti anni la squadra ha vinto uno scudetto che tutti volevano e meritavano.

Quando una squadra è vincente è possibile che qualche giocatore possa andare via perché questo è il mercato. Il Napoli dovrà fare un buon mercato e se Spalletti vuole continuare potrà continuare a scrivere la storia perchè adesso in Serie A può competere con le altre senza nessun problema.

Champions? E’ stata una sorpresa perché il Napoli durante tutto l’anno è stato superiore al Milan. Il Napoli ha fatto una buona Champions, andare in finale e vincerla non è facile per nessuno. Un esempio è il Manchester City. Ci sono tante squadre fortissime, non è facile mantenere questo livello. L’unico modo è fare tutto in maniera perfetta, un errore cambia tutto. Per vincere la Champions serve anche un po’ di fortuna.

Kvaratskhelia o Osimhen? Entrambi hanno fatto benissimo. Chi fa gol ha sempre un ruolo importantissimo, ma chi fa assist è altrettanto importante. Se potessi prenderei entrambi nella mia squadra

Messaggio ai tifosi? Il sostegno dei napoletani ha avuto un ruolo decisivo per la conquista di questo scudetto. Sono molto contento per loro”.