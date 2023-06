Benitez: "City forte, ma sugli esterni lasciano buchi e l'Inter può sfruttare le ripartenze"

"Poi il Manchester City rischierà e ci saranno quindi delle possibilità".

L'ex allenatore di Inter e Napoli Rafa Benitez, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha svelato come i nerezzurri potranno mettere in difficoltà il Manchester City nella finale di Champions League: "Quando l'Inter ha la palla, e non succederà per tanto tempo, può essere pericolosa in fase offensiva. Ma deve anche difendersi. Le palle inattive e le fasce, quando il City avanzerà in pressing con i terzini, saranno delle possibilità per far male, perché sugli esterni i Citizens lasciano dei buchi.

Per fare bene stasera l'Inter deve puntare sulle ripartenze con gli attaccanti e sugli esterni. Il City è forte, ma anche l'Inter deve fare la sua partita, sperando che loro non facciano gol subito. Poi il Manchester City rischierà e ci saranno quindi delle possibilità".