Benitez: “Contentissimo per il Napoli, ora ha mentalità vincente. A me piace far crescere le squadre"

Rafa Benitez, ex tecnico del Napoli, ha parlato dello scudetto del Napoli ai microfoni della 'Domenica Sportiva': "Credo che la regolarità del Napoli sia stata fondamentale, dall’inizio alla fine hanno fatto sempre bene. Spalletti ha fatto un bellissimo lavoro, avevano la mentalità del gruppo. Una squadra forte ha tenuto e poi dietro hanno avuto una tifoseria compatta, sono stati tutti uniti.

Il Napoli potrebbe fare bene in Premier con questo stile di gioco? “Acquistare i giocatori con la mentalità giusta e la fame di vincere è stata l’arma in più. Questa squadra può giocare sicuramente molto bene in Premier, hanno la mentalità e l’intelligenza giusta per giocare il calcio che si gioca adesso. A me piace una squadra che palleggia tanto, ma crea anche tanto. E loro lo sanno fare. Loro quest’anno giocavano da dietro con Lobotka che girava la palla, ma anche la ripartenza con Osimhen era pericolosissima. Un po’ come giocavo io a Liverpool con Torres molto forte in contropiede. Sono stati davvero una squadra difficilissima da fermare.

Il Napoli ora ha la mentalità vincente? “Per vincere è molto importante vincere una volta. Adesso la società ha la mentalità vincente, questo un loro merito, di tutti quelli che lavorano a Napoli e di Spalletti che guida la squadra”.

Dispiaciuto di non aver vinto lei lo scudetto a Napoli? “No, sono contentissimo del Napoli, quando vado in una squadra la cosa più importante è farla crescere. A me piace fare il mio lavoro con i miei collaboratori per essere sicuro che la squadra cresca. Sono contentissimo per tutta la società, i dirigenti e Spalletti. Quello che hanno ottenuto è tutto meritato”.

Ha sentito ADL? “Ho parlato con la gente vicina a lui, tutti quelli che sono al suo fianco sono molto importanti per me. Con Aurelio ho un buon rapporto, sappiamo che lui vuole sempre di più. Questo è buono per una squadra che vuole crescere”.