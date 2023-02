Benitez: "Il Napoli gioca bene ed è fiducioso. Vincerà la Champions? Perchè no?"

L'ex tecnico del Napoli Rafa Benitez ha rilasciato una lunga intervista al The Guardian.

L'ex tecnico del Napoli Rafa Benitez ha rilasciato una lunga intervista al The Guardian. Si parte dalla sfida di Champions League tra le sue ex squadre Liverpool e Real Madrid. Benitez parla di Ancelotti sorridendo mentre pensa alli finali Champions contro l'ex Milan: "Se io dico Istanbul, lui dice Atene. Quando vedo Carlo Ancelotti non ne parliamo molto. Non gli piace parlarne e a me non piace parlare degli ultimi due anni dopo. Ad Atene siamo stati più bravi e non abbiamo vinto; a Istanbul avevano una grande squadra e non l’hanno fatto. Questo è il calcio. Una cosa che non è in discussione è che Istanbul è stata la migliore finale di Coppa dei Campioni della storia in termini emotivi e probabilmente lo sarà per molti anni. Tutte quelle cose. L’atmosfera, i tifosi che cantano. Irripetibile. Per entrambi è stata un’esperienza. Sono un allenatore migliore per questo; un allenatore migliore ora di quanto non fossi anni fa. Klopp è un grande allenatore che recupererà la squadra e nessuno può mettere in discussione Ancelotti. Ancelotti è un buon allenatore ovunque lo metti. Se hai allenatori con esperienza – Ancelotti, Klopp, Manuel Pellegrini, Spalletti – e dai loro gli strumenti, ottengono risultati. Forse il 5% dei giovani allenatori può farcela ma gli altri hanno bisogno di tempo. È naturale. Ancelotti ha dimostrato più volte che l’esperienza è un grado, una qualità. Ci sono così tanti bravi allenatori che non apprezziamo perché non sono in grandi campionati o di cui si parla sui social media".