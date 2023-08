Benitez: "Napoli, si può vincere ancora lo scudetto. Ora si è tolto il peso della vittoria"

L'allenatore del Celta Vigo Rafa Benitez ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport

L'allenatore del Celta Vigo Rafa Benitez ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "È arrivato lo scudetto dopo tantissimi anni e ora vedo possibile fare il bis. La concorrenza è agguerrita ma la squadra è ottima e si è tolta il peso del dover vincere il titolo a ogni costo. Questa l’analisi, poi c’è il cuore: io spero che il Napoli continui a vincere.

Ha le potenzialità per farlo, anche in Europa, e lo seguo con affetto: noi quando eravamo lì abbiamo posto le basi vincendo due titoli che ora con la conquista dello scudetto sono considerati giustamente minori, ma che allora avevano la loro importanza. Adesso il ghiaccio è stato rotto, i tifosi del Napoli non meritavano un’attesa tanto lunga e spero che arrivino tante altre gioie".