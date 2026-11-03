Benitez: "Napoli così è una sorpresa, ma le assenze pesano e stanno incidendo"

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della vigilia europea per le italiane in Champions: "Napoli? Ed è una sorpresa, perché queste difficoltà non potevamo metterle in preventivo. Ma si stanno verificando situazioni eccezionali che finiscono per incidere pesantemente: nel secondo tempo a Torino Allegri ha dovuto fare i conti con undici assenze e tutte di un peso significativo. Con il Porto, non avrà Di Lorenzo, Olivera, Spinazzola, Favasuli, Lobotka e non sappiamo come starà Hojlund e come De Bruyne. Un'emergenza del genere, quasi totale, ti costringe a prendere coscienza della realtà attuale. Certo, qualche punto per strada è stato lasciato, e questo appesantisce il quadro".

"Ognuna delle quattro italiane chiede qualcosa a se stessa ma è chiaro che Inter e Napoli hanno bisogno di reagire, per sé e per la classifica di Champions. Con tre punti sono dentro le ventiquattro ma hanno perso due gare e adesso ci si presenta al cosiddetto giro di boa: servirebbe vincere, ma non perdere sarebbe un bel segnale per sé, soprattutto per Allegri e per il Napoli che sono in condizioni fisiche preoccupanti".