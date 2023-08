Benitez spinge Veiga in Arabia: “Campionato competitivo ed in crescita e può tornare come Carrasco dalla Cina"

Il tecnico del Celta Vigo Rafa Benitez, in conferenza stampa, ha affrontato anche il tema della partenza di Gabri Veiga in direzione Arabia Saudita

Il tecnico del Celta Vigo Rafa Benitez, in conferenza stampa, ha affrontato anche il tema della partenza di Gabri Veiga in direzione Arabia Saudita: "Sono stato in Cina e ho avuto Carrasco, calciatore che poi è tornato in Europa per giocare la Champions League. Non è un cimitero degli elefanti, la Lega Araba è arrivata con i soldi e può rappresentare un cambiamento radicale nella vostra vita". ha detto.