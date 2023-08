Benitez su Veiga: "Finché è nostro, ci punto. Se domani parte con noi, spero in due gol"

Nonostante l'accordo chiuso tra Napoli e Celta per Gabri Veiga, il tecnico degli spagnoli Rafa Benitez non s'è sbilanciato

Nonostante l'accordo chiuso tra Napoli e Celta per Gabri Veiga, il tecnico degli spagnoli Rafa Benitez non s'è sbilanciato, come riportano i colleghi di El Desmarque: "Finché è nostro, è un giocatore in più. Non nascondiamo che è evidente che ci sono dei movimenti. Oggi è un giocatore in più che si allena ma io devo capire qual è il suo futuro. Gabri Veiga si sta allenando oggi ed a seconda di quello che mi dicono entrerà o meno in squadra. Lo vedremo perché lo dico io... anche se dovesse slogarsi una caviglia, se poi non c'è pensi che se ne vada, ma no, sarebbe la caviglia (ride, ndr)".

Stai facendo due ipotesi: una, che se ne vada, e l'altra, che vada al Napoli. Può presentarsi altrove o restare qui. Ho chiacchierato con lui e abbiamo passato un po' di tempo a parlare del suo futuro. Gli ho chiesto come sta e dice che sta bene. Penso che abbia dato tutto quello che aveva da dare. Domani gli chiederò lui come sta. Lui ha le qualità e il potenziale per giocare bene ovunque ed essere felice. Al momento è un nostro calciatore e spero che, se sarà con noi e partirà, segni un paio di gol per vincere la partita".