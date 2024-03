Beretta: "Il Napoli è tornato a giocare alla vecchia maniera. Certe strategie sono evidenti"

L'allenatore Mario Beretta è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento vissuto dal Napoli

L'allenatore Mario Beretta è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento vissuto dal Napoli: "Calzona è tornato a giocare un po' alla vecchia maniera, certe strategie sono evidenti, c'è ancora tanto da fare, mi rendo conto che la strada sia complicata, quando rincorri non puoi permetterti di sbagliare quasi nulla ma se venerdì il Napoli batte il Torino può avvicinarsi alla zona Champions, considerando che ci sono partite come Bologna-Inter, Fiorentina-Roma e Juve-Atalanta.

Il Toro? Juric è da anni lì, ha consolidato le certezze della squadra, magari anche i granata hanno ambizioni europee, hanno qualità, fisicità, non è mai semplice affrontarli perché possiedono grande aggressività. Certo, il Torino qualcosa in più ti concede e il Napoli ha giocatori formidabili che sanno attaccare gli spazi come Osimhen, Kvara e Anguissa, che proprio al Toro segnò un gol partendo dal centrocampo. Insomma, gli azzurri magari verticalizzando un po' in più potrebbero sfruttare gli spazi che gli avversari concederanno".