Bergomi: "Al Napoli manca entusiasmo. Il gesto di Politano? Vuol mandare un segnale"

Ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore Giuseppe Bergomi entra nelle pieghe della crisi vissuta in questo momento dal Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore Giuseppe Bergomi entra nelle pieghe della crisi vissuta in questo momento dal Napoli, reduce dal ko subito per mano della Fiorentina: "Le sensazioni che ho sul Napoli è che manchi entusiasmo. Poi vedendo la faccia di Di Lorenzo non lo vedo più con quell'entusiasmo e quella determinazione, io intuisco che qualcosa c'è. Ci sono delle fiammate ma non riescono mai a dare continuità. E poi dietro stanno concedendo tanto.

Il gesto di Politano? I calciatori sono attenti a tutto, quando parlano mettono la mano davanti alla bocca… se fai certi gesti un segnale lo vuoi mandare. Però aggiungo che secondo me i calciatori vanno messi nel proprio ruolo".