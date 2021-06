Bergomi crede nell'Inghilterra: "Non prende mai gol. Ora è la favorita per la finale"

Dagli studi di Sky Sport, l'ex calciatore Beppe Bergomi ha commentato il successo dell'Inghilterra sulla Germania, con i Tre Leoni che ora affronteranno la vincente fra Svezia e Ucraina e, in caso di passaggio, una fra Danimarca e Repubblica Ceca: "Il passaggio del turno è stato meritato. La squadra è solida, non prende mai gol pur cambiando modulo come oggi. Non ho visto grande qualità di gioco, ma una squadra solida, compatta, unita. Strada spianata verso la finale? Dovrebbe essere così, ma l'aspetto fisico e climatico può essere determinante. A Londra si gioca col fresco, a Roma troveranno grande caldo. Ma è certamente la favorita per arrivare in finale".