Bergomi esalta Mazzarri: "L'uomo giusto per il Napoli! E' vero che si è aggiornato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Beppe Bergomi si è soffermato sul lavoro di Walter Mazzarri: "Non c'è troppo tempo per lavorare perché si gioca sempre. Se vuoi incidere sulla preparazione atletica devi avere settimane per poter caricare. Che Mazzarri sto vedendo? Ha detto che si è aggiornato ed è vero, ma la forza sua deve essere nella gestione del gruppo: deve ridare tranquillità e spirito.

Per questo mi sembra l'uomo giusto. Il Napoli deve ritrovare la fiducia. Con Garcia la squadra ha avuto un rigetto, perché lui ha provato a portare cambiamenti che non sono stati digeriti. In un gruppo che ha vinto devi entrare in punta di piedi, pian piano devi cambiare qualcosa".