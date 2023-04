Bergomi: "Il Napoli a lungo la migliore italiana in Europa, ma il Milan ha intensità e strappi"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex interista e commentatore Beppe Bergomi ha parlato delle italiane in Europa

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex interista e commentatore Beppe Bergomi ha parlato delle italiane in Europa: "Un Triplete italiano in Europa è possibile, possiamo sognare. Ma tutte le italiane quest’anno hanno fatto bene: penso al Napoli, che a lungo è stata la nostra miglior squadra in Champions. Milan e Inter mi hanno sorpreso: l’Inter aveva il girone più duro, ma ne è uscita alla grande. Tra le nostre è la più “anziana”, nelle notti da dentro o fuori tira fuori sempre grandi prestazioni.

Il Milan è la squadra più europea e ha fatto strada: equilibrio, intensità e giocatori che sanno strappare. La Juve ha sbagliato la Champions, ma – può piacere o no – ha un’identità forte e una squadra che segue sempre l’allenatore e in Europa League può vincere. Stessa cosa vale per la Roma".