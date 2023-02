Bergomi: "Il Napoli può andare in fondissimo in Champions. Spalletti è un genio"

"Il Napoli è la nostra miglior squadra, costruita molto bene".

Il Napoli può vincere la Champions League?

"Il Napoli è la nostra miglior squadra, costruita molto bene. Già gli osservatori dell'Inter mi dicevano che Kim lo avevano contattato anche loro, poi io li vidi giocare a Verona all'esordio e dissi che erano forti. Il merito è della società che lavora bene da anni, del direttore sportivo che sa scegliere e di Spalletti, che è un genio del calcio. Trova posizioni nuove, fa rendere al meglio i giocatori. Può andare in fondissimo in Champions, se la può giocare con tutte, non lo vorrei mai incontrare. È una squadra europea, veloce e ben strutturata. Non so cos'altro aggiungere".